Emittent: SMAG Mobile Antenna Masts AG
ISIN: DE000A42FR12
WKN: A42FR1
Kuerzel: 1SMA
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|09:51
|IPO/AKTIE IM FOKUS: SMAG mit schwachem Börsenstart
| FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Börsenstart von SMAG Mobile Antenna Masts ist am Montag im schwierigen Umfeld schwach ausgefallen. Die Aktien des Herstellers von Mobilfunkmasten der nächsten Generation...
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|09:23
|XETR IPO 1SMA: OPENING-AUCTION ABGESCHLOSSEN / FINISHED
|Emittent: SMAG Mobile Antenna Masts AG
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|08:26
|Smag Mobile Antenna Masts: Das müssen Anleger zum heutigen Börsendebüt wissen
|Nachdem jüngst der Rüstungshersteller KNDS seinen Börsengang abgesagt hatte, steht zum Wochenstart das Börsendebüt der SMAG Mobile Antenna Masts AG auf der Agenda. Dabei handelt es sich um den fünften...
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|07:51
|XETR IPO 1SMA: START OPENING-AUCTION-CALL: 09:00
|Emittent: SMAG Mobile Antenna Masts AG
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|00:02
|XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 13.07.2026
|Das Instrument 1SMA DE000A42FR12 SMAG MOB.ANT.MASTS INH ON EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 13.07.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument 1SMA DE000A42FR12...
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|Unternehmen / Aktien
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|SMAG MOBILE ANTENNA MASTS AG
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