Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag wenig verändert in die Sitzung gestartet. Gestützt wird der Gesamtmarkt von den defensiven Schwergewichten Nestlé, Novartis und Roche. Insgesamt wird die Stimmung zum Start in die neue Woche aber von weiteren Angriffswellen der USA auf den Iran und gleichzeitig deutlich gestiegenen Ölpreisen gedämpft. Die fragile Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sei damit dramatisch zerbrochen, heisst es in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab