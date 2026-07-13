Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.050 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Scout24, die Deutsche Telekom und FMC, am Ende Infineon, Hochtief und Heidelberg Materials.



"Alle Hoffnungen auf ein schnelles Ende der neuen Eskalation im Mittleren Osten haben sich über das Wochenende zerschlagen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Gespräche sind zumindest vorerst gescheitert. Die gegenseitigen Angriffe gehen weiter."



Der Ölpreis zieht entsprechend wieder an. "Mit dem steigenden Ölpreis wächst einmal mehr die Angst vor einer neuen Inflationswelle und lässt die Renditen steigen." Gleichzeitig würden Anleger vorsichtiger und stießen in Risikoassets wie Aktien und den Bitcoin ab. "Es ist die Wiederholung des bekannten und bereits mehrfach durchlebten Eskalationsszenarios", so Altmann.



"Bereits während der letzten Handelstage haben sich Bullen und Bären beim Dax einen erbitterten Kampf um die runde und psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten geliefert. Heute dürften die Bären hier zumindest einen Etappensieg erringen."





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