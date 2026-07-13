© Foto: Udo Herrmann - picture alliance / CHROMORANGEDeutsche Bank zahlt in Australien 2 Millionen Dollar Strafe für 264.574 falsch gemeldete Derivategeschäfte. Die australische Wertpapier- und Investitionskommission rügt systemische Kontrollmängel.Die Deutsche Bank zahlte eine Geldstrafe von 2 Millionen australischen Dollar wegen "systemischer" Versäumnisse bei der Meldung von über 260.000 außerbörslichen Derivatetransaktionen, teilte die australische Finanzaufsichtsbehörde am Montag mit. Die australische Wertpapier- und Investitionskommission (ASIC) stellte fest, dass der deutsche Kreditgeber zwischen dem 21. Oktober 2024 und dem 15. August 2025 gegen ihre Regeln für Derivategeschäfte verstoßen hat. Die fehlerhafte Berichterstattung deutet …
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