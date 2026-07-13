Die Deutsche Bank muss in Australien eine Millionensumme zahlen, weil bei mehr als 260.000 Derivategeschäften Transaktionsdaten falsch gemeldet wurden. Die Aufsicht ASIC spricht von systematischen Fehlern und sieht Schwächen im internen Melde- und Kontrollsystem der Bank.Kurz und knapp• Die Deutsche Bank hat in Australischen gegen Vorgaben im Derivatehandel verstoßen.• Australiens Finanzaufsicht hat der Bank eine Strafzahlung von zwei Millionen Australischen Dollar verhängt.• Die Strafe ist bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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