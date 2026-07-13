DJ Rheinmetall erhält Auftrag über knapp 1 Mrd Euro aus Großbritannien
DOW JONES--Rheinmetall hat einen Großauftrag aus Großbritannien erhalten. Wie der Rüstungskonzern mitteilte, ist er Teil eines Konsortiums zur Digitalisierung der Gefechtsausbildung der britischen Armee. Der Rheinmetall-Anteil an dem Auftrag hat ein Volumen von knapp einer Milliarde Euro. Das Konsortium wird im Sommer 2026 mit der operativen Umsetzung beginnen. Der Dienstleistungsvertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren.
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July 13, 2026 03:25 ET (07:25 GMT)
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