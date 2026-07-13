Unterföhring (ots) -13. Juli 2026. Hochzeit und Kinder? Noch vor einem Jahr schloss Arzthelferin Claudia (38, Hannover) das kategorisch aus. Und jetzt? Nach zwei Jahren Fernbeziehung über zwei Kontinente will Claudia am Traumstrand Sansibars "Ja" zu Tansanier Rolence (38, Daressalam) sagen. In Staffel 2 der Doku-Reihe "Amore unter Palmen" zeigt Joyn ab 10. August immer montags in Doppelfolgen die Liebesgeschichte von Claudia und sechs anderen Deutschen. Das Besondere: Für die Liebe überwinden sie tausende Kilometer - bis nach Mexiko, Gambia oder Thailand.Neben Claudia und Rolence gibt es auch ein Wiedersehen mit Busfahrer Matthias (50, Lüneburg) und dem gelernten Speditionskaufmann Kevin (37, Iffezheim). Nach der Pleite mit ihren Online-Flirts in Staffel 1 versuchen beide noch einmal ihr Glück in Thailand.Löchgauerin Nadine (37) und Kolumbianer Daniel (43) zeigten sich bei ihrer ersten Begegnung schwer verliebt - jetzt scheint das Feuer erloschen. Zündet der Charme des Südamerikaners bei der alleinerziehenden Mutter ein zweites Mal?Nina (Berlin), eine der ersten Gogo-Tänzerinnen Berlins, reist zu ihrem Online-Flirt Carmelo (55, Mexiko City). Bestehen die gebürtige Polin und der gebürtige Italiener den Reality-Check in Mexiko?Und Susanne (53, Moers) baut mit Ehemann Lamin (23, Busumbala / Gambia) ein Business in dessen afrikanischer Heimat auf. Während für Silvia (57, Königsbach-Stein) und Sam (41, Banjul / Gambia) nach drei Jahren Ehe nun Sams Umzug nach Deutschland ansteht - verbunden mit allerlei Bürokratie.Produziert wird "Amore unter Palmen" von der Madame Zheng Production GmbH."Amore unter Palmen - Fremdenverkehr und mehr" - dreizehn Folgen ab Montag, 10. August 2026, immer montags kostenlos auf JoynPressekontakt:Katrin DietzCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneJoynDer Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6313096