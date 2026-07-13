Von ESS News Chinas Produktionskapazitäten für Batterien könnten bis 2030 den prognostizierten weltweiten Bedarf übersteigen, so ein Bericht der US-amerikanischen Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace. Der Bericht prognostiziert für China bis zum Ende des Jahrzehnts eine Produktionskapazität für Batteriezellen zwischen 5. 862 und 6. 720 Gigawattstunden und damit deutlich über dem erwarteten weltweiten Bedarf von 4. 000 bis 5. 100 Gigawattstunden. Der Bericht taxiert die bis 2030 erreichte Produktionskapazität für Batteriezellen in den Ländern der Organisation für wirtschaftliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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