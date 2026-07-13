Mit dem Photovoltaik-Batteriespeicher Sigenstor und dem Gewerbespeicher Sigenstack von Sigenergy erweitert der Photovoltaik-Großhändler Krannich Solar sein Portfolio in Richtung integrierter Systemlösungen. Der Photovoltaik-Großhändler Krannich Solar erweitert sein Sortiment um Produkte der Batteriespeicherspezialisten Sigenergy. "Der Markt entwickelt sich in Richtung integrierter und intelligenter Systemlösungen", sagt Volker Geywitz, Regional Director DACH bei Krannich Solar. "PV-Anlage, Speicher, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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