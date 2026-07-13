© Foto: Blondet Eliot/ABACA - abacaNovo Nordisk meldet positive Langzeitdaten für den Hämophilie-Kandidaten Denecimig. Auch Concizumab überzeugt in einer Phase-III-Studie bei Kindern.Novo Nordisk hat auf dem Kongress der International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) in Paris neue Daten zu seinem Hämophilie-A-Wirkstoffkandidaten Denecimig vorgestellt. Die Phase-III-Verlängerungsstudie FRONTIER4 zeigt nach Angaben des Unternehmens eine anhaltend positive Sicherheits- und Wirksamkeitsbilanz bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen - unabhängig davon, ob die Patienten Hemmkörper bilden oder in welchem Dosierungsintervall sie behandelt werden. Hämophilie ist eine angeborene, erbliche Störung der Blutgerinnung. An …
Enthaltene Werte: DK0062498333Den vollständigen Artikel lesen
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