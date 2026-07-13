Der Stablecoin-Emittent Circle hat am Freitag die US-Zulassung als nationale Treuhandbank erhalten (DER AKTIONÄR berichtete). Die Aktie hat darauf mit einem Kurssprung um bis zu 15 Prozent reagiert. Cathie Wood von ARK Invest hat das offenbar kommen sehen und kurz davor noch einmal kräftig nachgekauft.• Cathie Wood kauft unmittelbar vor Erteilung der US-Banklizenz Circle-Aktien nach• Die Aktie reagierte mit deutlichen Kursgewinnen auf die fundamentale Aufwertung. • Die Kursziele der Analysten gehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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