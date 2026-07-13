Die Almonty-Aktie hat ihre Erholung zuletzt dynamisch fortgesetzt und mit einem kräftigen Kursanstieg ein positives Signal geliefert. Nach dem vorherigen Rücksetzer scheint der Verkaufsdruck zunächst nachzulassen, wodurch das Allzeithoch wieder verstärkt in den Fokus rückt. Entscheidend wird nun sein, ob die Aktie den jüngsten Aufwärtstrend bestätigen und die nächsten charttechnischen Hürden überwinden kann. Wie es für den Kurs der Aktie weitergehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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