Die Salzgitter-Aktie bewegt sich seit Jahresbeginn in einer außergewöhnlich hohen Schwankungsbreite zwischen 35 € und 66 €. Am Montag verliert sie aktuell -2,1% und notiert bei 50,20 €, damit liegt sie etwa auf dem Kursniveau von Mitte 2011. Angesichts der anhaltenden Herausforderungen in der Stahlbranche stellt sich die Frage: Lohnt sich auf diesem Niveau noch ein Einstieg oder gibt es attraktivere Alternativen? HKM vollständig übernommen Die Hüttenwerke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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