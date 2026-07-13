FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.07.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 16000 (17000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BOKU PRICE TARGET TO 200 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES THE GYM GROUP PRICE TARGET TO 255 (235) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 1700 (1759) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JOHNSON SERVICE GROUP PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IAG PRICE TARGET TO 645 (540) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 315 (365) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ASTRAZENECA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 13750 (16500) PENCE - JEFFERIES CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 160 (177) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES PRUDENTIAL ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - KEPLER CHEUVREUX RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 715 (400) PENCE - 'HOLD' - PANMURE LIBERUM RAISES IQE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 50 PENCE - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 16300 (16000) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL RAISES COMPUTACENTER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 5235 (3584) PENCE
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News