Eine neue Mitteilung der beschreibt die Umsetzung von Energy Sharing durch Verteilnetzbetreiber. Das Bündnis Bürgerenergie kritisiert, dass die Aufsichtsbehörde Verteilnetzbetreiber damit faktisch aus der Verantwortung entlässt, statt die gesetzlichen Vorgaben einzufordern. Die Bundesnetzagentur hat vergangene Woche eine Mitteilung zur Umsetzung von Energy Sharing durch Verteilnetzbetreiber veröffentlicht. Darin beschreibt sie die Möglichkeit eines sogenannten Dienstleistungsmodells. In diesem Modell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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