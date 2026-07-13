© Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - picture alliance / SvenSimonRheinmetall sichert sich einen Auftrag über fast 1 Milliarde Euro und übernimmt eine Schlüsselrolle bei der Digitalisierung der britischen Gefechtsausbildung.Rheinmetall baut seine Position im strategisch wichtigen britischen Markt weiter aus. Das Unternehmen übernimmt als Mitglied des Konsortiums Omnia Training eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung der Gefechtsausbildung der britischen Armee. Wie Rheinmetall mitteilte, beläuft sich der eigene Auftragsanteil auf knapp 1 Milliarde Euro. An der Börse kam die Nachricht gut an: Die Rheinmetall-Aktie gewann im Xetra-Handel 1,3 Prozent auf 1.005 Euro (Stand 11:07 Uhr MESZ). Langfristiger Auftrag mit 15 Jahren Laufzeit Das Konsortium stellt …
Enthaltene Werte: DE0007030009,US75513E1010Den vollständigen Artikel lesen
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