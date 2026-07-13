Fürstenfeldbruck - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat entschieden, ein weiteres Ausbildungsbataillon der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck zu stationieren. Das teilte das Ministerium am Montag mit. Diese Maßnahme ist demnach Teil des kontinuierlichen Aufwuchses der Streitkräfte.
Mit der steigenden Anzahl von Rekruten und der Umsetzung des neuen Wehrdienstes steige der Bedarf an Ausbildungskapazitäten deutlich, hieß es zur Begründung. Ziel sei es, diesen Bedarf kurzfristig zu decken. Fürstenfeldbruck werde somit wieder zum Standort der Bundeswehr, nachdem die Aufgabe des Standortes revidiert wurde.
Die Stationierung des Luftwaffenausbildungsbataillons 2 in Fürstenfeldbruck soll die Ausbildungsorganisation der Luftwaffe stärken. Es würden zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten in einem ballungsraumnahen Bereich geschaffen, was vielen potenziellen Wehrdienstleistenden einen heimatnahen Einstellungsort ermögliche, so das Ministerium. Diese Organisationsmaßnahme sei ein wichtiger Schritt im Rahmen der flächendeckenden Einführung des neuen Wehrdienstes.
Mit der steigenden Anzahl von Rekruten und der Umsetzung des neuen Wehrdienstes steige der Bedarf an Ausbildungskapazitäten deutlich, hieß es zur Begründung. Ziel sei es, diesen Bedarf kurzfristig zu decken. Fürstenfeldbruck werde somit wieder zum Standort der Bundeswehr, nachdem die Aufgabe des Standortes revidiert wurde.
Die Stationierung des Luftwaffenausbildungsbataillons 2 in Fürstenfeldbruck soll die Ausbildungsorganisation der Luftwaffe stärken. Es würden zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten in einem ballungsraumnahen Bereich geschaffen, was vielen potenziellen Wehrdienstleistenden einen heimatnahen Einstellungsort ermögliche, so das Ministerium. Diese Organisationsmaßnahme sei ein wichtiger Schritt im Rahmen der flächendeckenden Einführung des neuen Wehrdienstes.
© 2026 dts Nachrichtenagentur