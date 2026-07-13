Zürich - Der US-Dollar hat nach seiner leichten Stärke übers Wochenende am Montag wieder nachgegeben. Das Euro/Dollar-Paar steht derzeit bei 1,1432 und damit wieder am gleichen Ort wie am Freitagmittag. Am Morgen lag das Paar bei 1,1402. Zum Franken ist der Dollar auf 0,8087 von 0,8097 am Morgen zurückgegangen. Der Euro hingegen hat auf 0,9245 von 0,9232 Franken angezogen. Im Fokus bleibt die erneut eskalierte Lage am Persischen Golf mit Angriffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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