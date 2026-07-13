Das Land Hessen fördert mit dem neuen Forschungsschwerpunkt QuEnergy den Einsatz von Quantentechnik für die Entwicklung von energiesparenden Sensoren, Speichern und Solarzellen. Mit einem neuen Forschungsverbund wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Federführung der TU Darmstadt neue Grundlagen für energieeffiziente Quantentechnologien legen. Der Loewe-Schwerpunkt QuEnergy wird vom Land Hessen von 2027 an mit 4,8 Millionen Euro über vier Jahre gefördert. Eng eingebunden ist neben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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