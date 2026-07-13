Wolfsburg - Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume hat erstmals das mögliche Ausmass der erwarteten Einschnitte bei Europas grösstem Autobauer genannt. Ohne Veränderung der Arbeitskosten würde sich eine Grössenordnung von rund 50'000 Stellen weltweit ergeben, sagte er einem internen Interview im Volkswagen-Intranet zufolge, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte der «Spiegel» berichtet. Diese Zahl ergibt sich laut Blume aus dem Vorhaben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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