Frankfurt/Main - Der Dax hat am Montag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag leicht in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:50 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.110 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Telekom, Siemens Healthineers und die Deutsche Börse, am Ende Infineon, Fresenius und MTU.



"Schnäppchenjäger haben den Dax zurück über die Marke von 25.000 Punkten gekauft", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die Käufer blenden die potenziellen Folgen der jüngsten Eskalation im Nahen Osten vorerst aus." Hilfreich dafür seien unter anderem die guten Quartalszahlen vom taiwanesischen Halbleiterkonzern TSMC. "Rekordumsätze im abgelaufenen Quartal sprechen für einen fortwährenden Hunger nach KI-fähigen Halbleitern. Das dämpft die Befürchtungen vor einem Ende des Zyklus."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1433 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8747 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 78,42 US-Dollar; das waren 3,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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