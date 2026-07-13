Höhenwindtürme sollen Windenergie in großen Höhen erschließen. In der Lausitz baut die Gicon-Großmann Ingenieur Consult GmbH derzeit ein Pilotprojekt mit 300 Meter Nabenhöhe. In Schipkau in der Lausitz befindet sich die weltweit höchste Windenergieanlage im Bau. Der Gicon-Höhenwindturm soll eine Gesamthöhe von 360 Meter erreichen. Die Nabenhöhe ist mit 300 Metern geplant. Damit soll es sich nach Fertigstellung um die derzeit höchste Windenergieanlage weltweit handeln. Mit der Montage des vierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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