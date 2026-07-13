KI Kampf - Musk, Zuckerberg & OpenAI im Duell
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|Aktien New York Ausblick: Erneut Techwerte samt SK Hynix unter Druck
| NEW YORK (dpa-AFX) - Vor allem an der technologielastigen US-Börse Nasdaq werden am Montag Verluste erwartet. Techwerte stehen angesichts enormer Kursgewinne infolge der KI-Euphorie weiter unter Abgabedruck....
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|Robinhood und Meta unter Druck: Haben sie bereits verloren?
|Die Prognose-Plattform Kalshi startet ein professionelles Trading-Terminal für Prognosemärkte. Für Newcomer in diesem Markt wie Meta wird der Einstieg in dieses Segment damit noch schwieriger - und...
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|Bei WhatsApp und Co.: EU macht Weg für neue Chatkontrolle frei
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|Instagram sorgt mit AI Creator Label für mehr KI-Transparenz
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|Why Apple sued OpenAI: everything to know about the AI trade secrets lawsuit
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|Apple verklagt Partner OpenAI: Mutmaßlicher Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen auf allen Ebenen
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|Finanzieller Kollaps droht: OpenAI geht bis Mitte 2027 das Geld aus
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|Klage gegen OpenAI: Ex-Apple-Manager sollen Firmendaten mitgenommen haben
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|Samsung gears up for Tesla AI5 chip production
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|Tesla, BMW und Co. richten ihre China-Strategie neu aus - wie die EU-Zölle den E-Auto-Markt verändern
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|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Tesla auf 400 Dollar - 'Hold'
| NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 375 auf 400 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois hob am Sonntag erneut...
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|Elon Musk's First SpaceX Hire Tom Mueller Says Moon is 'More Important Than Mars' in Near Term For This Key Reason
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