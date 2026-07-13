© Foto: Thomas Trutschel - Photothek Media LabDie Deutsche Bank schraubt das Kursziel für DocMorris deutlich nach oben, die Aktie springt zehn Prozent. Doch just jetzt kündigt Rossmann den Einstieg ins Versandapothekengeschäft an.Zwei Tage vor einem wichtigen Unternehmensupdate dreht die Deutsche Bank an der Bewertungsschraube für DocMorris. Das Kursziel für die Online-Apotheke steigt auf 11,50 Schweizer Franken. Gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht das einem Aufwärtspotenzial von etwa 20 Prozent. Analyst Jan Koch sieht vier zentrale Kurstreiber für die Schweizer: "Das voraussichtliche Aufwärtspotenzial gegenüber der Prognose für 2026, ein geringerer Finanzierungsbedarf, die günstigeren regulatorischen Rahmenbedingungen und der …
Enthaltene Werte: CH0042615283Den vollständigen Artikel lesen
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