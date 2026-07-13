Paris/London/Zürich - Der nach wie vor zugespitzte Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die Anleger an Europas Börsen am Montag nicht sonderlich verunsichert. «Es ist die Wiederholung des bekannten und bereits mehrfach durchlebten Eskalationsszenarios», erklärte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners die Gelassenheit an den Aktienmärkten. Allerdings ziehe der Ölpreis wieder an, was neue Angst vor einer nächsten Inflationswelle schüren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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