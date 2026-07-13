Die BASF-Aktie legt zu, nachdem erstmals konkrete Details zur geplanten Abspaltung der Agrarsparte bekannt geworden sind. Finanzkreisen zufolge könnte das Geschäft vor dem für 2027 geplanten Teilbörsengang mit 20 bis 30 Milliarden Euro bewertet werden. Damit rückt das Agrargeschäft zunehmend in den Fokus der Anleger.Milliardenbewertung für Agrarsparte Laut Informationen aus Finanz- und Unternehmenskreisen strebt BASF für die Agrarsparte eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de