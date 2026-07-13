Die Analysten der Privatbank Berenberg haben ihr Kursziel für Siemens Healthineers von 54 auf 39 € gesenkt und die Einstufung von "Buy" auf "Hold" reduziert. Die Begründung: Bei den Faktoren, die dem Medizintechnikkonzern in den vergangenen Jahren sinkende Gewinnerwartungen und eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung eingebrockt hätten, sei kaum Besserung in Sicht. Dazu gehören die Wechselkursentwicklungen, Zölle, Inflation und der schwache chinesischen Markt. Außerdem kämen mit Blick auf die kommenden 12 Monate Belastungen durch mögliche Anteilsverkäufe von Siemens und die schwache Performance der Diagnostiksparte hinzu. Fazit: Der Dax-Titel befindet sich seit Anfang in einer Seitwärtsbewegung und kurzfristig fehlen die positiven Impulse für den Kurs.
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