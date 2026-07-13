Der neue Photovoltaik-Kabeldurchgang von Fleck ist durch seine geringe Aufbauhöhe von 40 Millimetern auch für den Einsatz unter Solarmodulen geeignet. Die werkseitig montierte Eco-Form-Manschette lässt sich an jede Dachziegelkontur anformen. Die Fleck GmbH, ein Spezialist für Dachzubehör, hat sein Photovoltaik-Sortiment mit einem neuen Kabeldurchgang ergänzt. Der Solarflex-Universal-Kabeldurchgang zeichnet sich laut Hersteller durch seine flexible Anwendung für Photovoltaik-Anlagen auf allen Steildächern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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