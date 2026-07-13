Die Deutsche Telekom-Aktie zählt zum Wochenauftakt zu den stärksten Werten im DAX. Rückenwind erhält das Papier von einer positiven Analysteneinschätzung von JPMorgan. Gleichzeitig sorgen Entwicklungen bei der US-Tochter T-Mobile US und Diskussionen über eine mögliche Konzernstruktur für Aufmerksamkeit.JPMorgan sieht deutliches Kurspotenzial Die US-Investmentbank JPMorgan hat ihre Einstufung "Overweight" für die Deutsche Telekom bestätigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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