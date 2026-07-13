Die Prognose-Plattform Kalshi startet ein professionelles Trading-Terminal für Prognosemärkte. Für Newcomer in diesem Markt wie Meta wird der Einstieg in dieses Segment damit noch schwieriger - und auf Robinhood wächst der Druck.•Kalshi startet Kalshi Pro - ein professionelles Trading-Terminal für Power-User mit Echtzeit-Orderbuch, Multi-Markt-Handling und Perpetual-Futures-Tools.•Während Meta noch plant, hat Kalshi bereits regulatorische Lizenz (CFTC) und professionelle Infrastruktur aufgebaut.•Robinhood ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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