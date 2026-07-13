Berlin - Die Außenminister der E3-Staaten haben die erneuten Angriffe des Iran auf die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus und auf Länder in der Region, darunter Katar, Kuwait, Oman und Jordanien, scharf verurteilt. Die Minister aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien teilten am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit, dass die Achtung der Souveränität über Küstenmeere sowie die Freiheit der Schifffahrt grundlegende Prinzipien des Völkerrechts seien.
Sie bekräftigten ihre fortwährende Unterstützung für eine rasche und vollständige Wiederaufnahme der internationalen Schifffahrt durch die Straße von Hormus. Zudem drückten sie ihre "uneingeschränkte Solidarität" mit ihren Partnern unter den Golfstaaten und in der Region aus.
Die E3-Außenminister forderten ferner die Wiederherstellung des Waffenstillstands und die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.
Sie bekräftigten ihre fortwährende Unterstützung für eine rasche und vollständige Wiederaufnahme der internationalen Schifffahrt durch die Straße von Hormus. Zudem drückten sie ihre "uneingeschränkte Solidarität" mit ihren Partnern unter den Golfstaaten und in der Region aus.
Die E3-Außenminister forderten ferner die Wiederherstellung des Waffenstillstands und die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.
© 2026 dts Nachrichtenagentur