Comet Holding AG
/ Schlagwort(e): Konferenz/Halbjahresergebnis
Sehr geehrte Damen und Herren
Freitag, 31. Juli 2026, 10.00 Uhr bis ca. 11.00 Uhr MESZ
Link zum Webcast
Einwahldaten Telefonkonferenz
+41 (0)58 310 50 00 (Europa)
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Freundliche Grüsse
Comet
Comet
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Comet Holding AG
|Herrengasse 10
|3175 Flamatt
|Schweiz
|Telefon:
|+41 31 744 90 00
|E-Mail:
|info@comet.tech
|Internet:
|www.comet.tech
|ISIN:
|CH0360826991
|Valorennummer:
|36082699
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2365002
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2365002 13.07.2026 CET/CEST