Comet Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Halbjahresergebnis

Comet Holding AG - Präsentation Halbjahresergebnisse 2026



13.07.2026 / 15:26 CET/CEST



Sehr geehrte Damen und Herren



Wir freuen uns, Sie zur Präsentation der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 der Comet Holding AG einzuladen. Die Halbjahresergebnisse werden als Audiowebcast in englischer Sprache präsentiert. Eine Teilnahme per Telefon ist ebenfalls möglich. Freitag, 31. Juli 2026, 10.00 Uhr bis ca. 11.00 Uhr MESZ Link zum Webcast Einwahldaten Telefonkonferenz +41 (0)58 310 50 00 (Europa)

+44 (0) 203 059 58 63 (UK)

+1 (1)631 570 56 13 (USA)

Übrige Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Freundliche Grüsse Comet Dr. Ulrich Steiner

VP Communications, Investor Relations & Sustainability

Kontakt Dr. Ulrich Steiner VP Communications, Investor Relations & Sustainability T +41 31 744 99 95 ulrich.steiner@comet.ch

Comet

Comet ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleiter- und Elektronikmarkt sowie in anderen Industriezweigen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Comet hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 800 Mitarbeitende, rund 700 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News