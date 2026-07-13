Die Munich-Re-Aktie setzt ihre Erholung fort und nimmt heute intraday die 100-Tage-Linie ins Visier. Auch eine wichtige horizontale Marke hat der Rückversicherer zurückerobert. Wichtig wäre nun, dass diese beiden Marken auf Schlusskursbasis verteidigt werden. Dann wäre vor allem ein Widerstand noch übrig.Kurz und knapp• Aktie steigt intraday über den GD 100.• Horizontale Marke bei 507,20 Euro zurückerobert.• GD 200 bei 524,16 Euro bleibt nächste Hürde.Die Munich-Re-Aktie arbeitet zu Wochenbeginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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