Leipzig - RB Leipzig hat die Leihe von Brajan Gruda von Brighton & Hove Albion verlängert.



Der 22-jährige Offensivspieler wird auch in der Saison 2026/27 für die Sachsen auflaufen, teilte der Bundesligist am Montag mit. Gruda war im Februar 2026 vom englischen Erstligisten nach Leipzig gewechselt und erzielte in 14 Pflichtspielen drei Tore und bereitete drei weitere vor.



Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig, äußerte sich erfreut über die Verlängerung der Leihe. Er sagte, dass Gruda in seinen ersten Monaten in Leipzig seine Qualitäten unter Beweis gestellt habe und gut zum Spielstil der Mannschaft passe. Der junge Spieler bringe bereits viel Erfahrung aus der Bundesliga und der Premier League mit, was dem Team in der kommenden Saison mit drei Wettbewerben zugutekommen werde.



Brajan Gruda selbst erklärte, dass er sich bei RB Leipzig sehr wohlfühle und die Bedingungen optimal seien, um sich sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Er freue sich darauf, in der Champions League, der Bundesliga und im DFB-Pokal mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Gruda wird weiterhin mit der Rückennummer 10 für die Leipziger auflaufen.





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