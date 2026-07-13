Jefferies bleibt bei Siemens Energy bullisch. Das Analysehaus hat die Aktie gestern erneut mit "Buy" eingestuft und das Kursziel bei 215 € bestätigt. Analyst Lucas Ferhani liefert dazu eine interessante Begründung. Hitzewelle als Belastungstest fürs Netz Die Hitzewelle in den USA Anfang Juli hat den US-Netzbetreiber PJM an seine Grenzen gebracht. Mit einem neuen Spitzenlastrekord von 166 Gigawatt war das Netz so stark ausgelastet wie noch nie. PJM ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de