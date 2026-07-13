Genf - Die Flugsicherung Skyguide hat die Zahl der geplanten Entlassungen im Rahmen ihres Sparprogramms halbiert. Statt 220 Kündigungen bis 2027 rechnet das Unternehmen neu noch mit rund 110 Entlassungen. Freiwillige Abgänge und Vorruhestandsregelungen könnten diese Zahl weiter senken, schrieb Skyguide am Montag. Vergangenen Mai hatte Skyguide den geplanten Abbau von bis zu 220 Stellen mit steigenden Kosten, unsicheren Einnahmen und europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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