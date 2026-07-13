Washington - Die USA wollen den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus kontrollieren und dafür eine Gebühr erheben.
Man führe die "iranische Blockade" wieder ein - "so genannt, weil sie lediglich iranische Schiffe oder Kunden daran hindert, die Meerenge zu befahren oder zu verlassen", teilte US-Präsident Donald Trump am Montag mit. Alle anderen Länder könnten die Meerenge "fair und ungehindert" nutzen.
Trump erklärte weiter, dass die USA ab sofort als "Wächter der Straße von Hormus" bekannt sein würden. Als "Ausgleich für die Sicherheitsmaßnahmen" sollen 20 Prozent auf alle transportierten Güter erhoben werden. Diese Maßnahme solle sofort umgesetzt werden.
Die Blockade sei notwendig, um die "Sicherheit in dieser volatilen Region zu gewährleisten",.
Man führe die "iranische Blockade" wieder ein - "so genannt, weil sie lediglich iranische Schiffe oder Kunden daran hindert, die Meerenge zu befahren oder zu verlassen", teilte US-Präsident Donald Trump am Montag mit. Alle anderen Länder könnten die Meerenge "fair und ungehindert" nutzen.
Trump erklärte weiter, dass die USA ab sofort als "Wächter der Straße von Hormus" bekannt sein würden. Als "Ausgleich für die Sicherheitsmaßnahmen" sollen 20 Prozent auf alle transportierten Güter erhoben werden. Diese Maßnahme solle sofort umgesetzt werden.
Die Blockade sei notwendig, um die "Sicherheit in dieser volatilen Region zu gewährleisten",.
© 2026 dts Nachrichtenagentur