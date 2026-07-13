© Foto: Simon Jankowski - picture alliance / NurPhotoShein kommt seinem Börsengang in Hongkong näher. Nach der Genehmigung aus China steht nun die nächste wichtige Prüfung für den Fast-Fashion-Konzern an.Der Online-Modehändler Shein steht vor einem weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg an die Börse. Wie Reuters von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr, ist für Shein am Donnerstag eine Anhörung bei der Hongkonger Börse geplant. Die Anhörung bringt Shein dem geplanten Börsendebüt näher. Das Unternehmen muss dabei Fragen des Listing-Ausschusses der Hongkonger Börse beantworten. Die Informationen stammen aus vertraulichen Quellen, die nicht namentlich genannt werden wollten. China gibt grünes Licht für Börsenpläne Der Konzern …
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