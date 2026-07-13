Berlin - Eine Gruppe führender Bundestagsabgeordneter aus SPD, Grünen und Linkspartei setzt sich für den früheren Leiter des Kamal-Adwan-Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen ein. Der palästinensische Arzt Hussam Abu Safiya sitzt seit Ende 2024 ohne Anklage in israelischer Haft.
Die Abgeordneten appellieren in einem Brief, über den der "Spiegel" berichtet, an den israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog: Die Behörden müssten "unverzüglich notwendige humanitäre und rechtsstaatliche Maßnahmen ergreifen, um Leben und Gesundheit von Dr. Hussam Abu Safiya sowie der weiteren inhaftierten Ärztinnen und Ärzte zu schützen".
Initiiert haben das Schreiben der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, und die Außenpolitikerin Isabel Cademartori. Unter den 48 Unterzeichnern sind SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, SPD-Fraktionsvize Siemtje Möller, der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner, der frühere SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der neue Linken-Co-Parteichef Luigi Pantisano, die Linken-Parlamentarier Gregor Gysi und Jan van Aken, die Grünen-Co-Bundesvorsitzende Franziska Brantner sowie die frühere Kulturstaatsministerin Claudia Roth (ebenfalls Grüne). Nach Informationen des "Spiegel" hatten die Initiatoren auch Abgeordnete aus der CDU/CSU-Fraktion angefragt. Aus ihren Reihen findet sich jedoch kein Name unter dem Brief an den israelischen Staatspräsidenten.
Die Abgeordneten appellieren in einem Brief, über den der "Spiegel" berichtet, an den israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog: Die Behörden müssten "unverzüglich notwendige humanitäre und rechtsstaatliche Maßnahmen ergreifen, um Leben und Gesundheit von Dr. Hussam Abu Safiya sowie der weiteren inhaftierten Ärztinnen und Ärzte zu schützen".
Initiiert haben das Schreiben der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovic, und die Außenpolitikerin Isabel Cademartori. Unter den 48 Unterzeichnern sind SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, SPD-Fraktionsvize Siemtje Möller, der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner, der frühere SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der neue Linken-Co-Parteichef Luigi Pantisano, die Linken-Parlamentarier Gregor Gysi und Jan van Aken, die Grünen-Co-Bundesvorsitzende Franziska Brantner sowie die frühere Kulturstaatsministerin Claudia Roth (ebenfalls Grüne). Nach Informationen des "Spiegel" hatten die Initiatoren auch Abgeordnete aus der CDU/CSU-Fraktion angefragt. Aus ihren Reihen findet sich jedoch kein Name unter dem Brief an den israelischen Staatspräsidenten.
© 2026 dts Nachrichtenagentur