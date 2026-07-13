DAX dreht nach Iran-Schock: Nvidia vor Kaufsignal, SpaceX weiter im Absturz

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Die erneute Eskalation im Iran sorgte am Wochenende für Schlagzeilen und beförderte den Ölpreis zum Wochenstart erneut an das 80-US-Dollar-Level. Im Nachthandel korrigierten daher die US-Futures bereits deutlich. Der Nasdaq erreichte dabei ein Support-Level, von dem er sich dann ab dem Start der europäischen Session technisch wieder etwas erholte. Genau dieser Impuls genügte dem DAX, um von rund 24.800 Punkten in der Vorbörse die 25.000 und damit die psychologische Barriere anzulaufen und mit Momentum auch weiter zu steigen. Zum Mittag stehen wir über 25.100 Punkten und haben damit nicht nur das GAP zu Freitag geschlossen, sondern auch wieder die Oberkante der alten Range im Chartbild erreicht. Noch vor einer Woche notierte der Index mit rund 25.900 Punkten auf einem Allzeithoch und präsentierte die stärkste Woche im Vergleich zu anderen Aktienindizes. Die Vorwoche drehte dieses Bild jedoch komplett um und führte den DAX am Ende der Rangliste auf. Genau darauf gehen wir zunächst im Video ein und skizzieren das mittel- sowie das kurzfristige Bild mit allen möglichen Optionen für den weiteren Verlauf.

Natürlich blicken wir auch auf den Nasdaq, der sich übergeordnet in ein Dreieck einordnen lässt und mit dem Nacht-Tief die Unterkante getestet hat. Potenzial zum oberen Bereich und auch dort ein GAP-close könnte gegeben sein, wenn die Märkte (ebenso wie im DAX) das Thema Iran direkt zum Handelsstart abschütteln. Immerhin tritt hier ein gewisser Gewöhnungseffekt ein, den wir auch nach einigen Wochen des Ukraine-Krieges am Markt sahen.

Der Goldpreis war kein "sicherer Hafen" und notierte zum Wochenstart im Minus, ebenfalls wie Bitcoin. Wobei die bekannteste Kryptowährung bereits seit mehreren Wochen nun an einer Unterstützung arbeitet, die sich im Chartbild deutlich zeigen lässt. Gelingt der Rebound und an welchen Marken ist dieser ablesbar?

Darauf gehen wir neben den Wirtschaftsdaten der Woche, die mit den Erzeuger- und Verbraucherpreisen sehr spannend sind, im ersten Teil des Videos ein. Die Implikationen der Zinspolitik der US-Notenbank Fed werden ebenso angeführt wie der Blick auf die nächsten Quartalszahlen von US-Einzelunternehmen.

Nach einem weiteren Blick auf die Tops und Flops bei den US-Indizes Dow Jones und Nasdaq kamen wir direkt auf die Bewertung der Chartbilder von den entsprechenden Aktien, die sich als "Biggest Mover" in der Vorwoche herauskristallisieren.

Nvidia führte das Ranking der Dow Jones Aktien an und war auch im Nasdaq einer der größten Gewinner. Damit könnte die Aktie aus der Konsolidierung heraus nun direkt vom aktuellen Stand, auf dem Hoch aus Oktober 2025, weiter Fahrt aufnehmen und womöglich über 220 US-Dollar dann auch den entscheidenden Kaufsignal-Impuls in Richtung Allzeithoch vollziehen.

Gänzlich anders schaut es bei Rocket Lab aus. Der "Push" zum Startpunkt des IPO von SpaceX ist bereits abgearbeitet und die Aktie versucht nun, ein Doppel-Tief auszubilden. Von der Bewertung her weiter teuer, aber technisch vielleicht in einer guten Ausgangslage, vom Wochenverlierer im Nasdaq in der Vorwoche aus wieder eine Erholung einzuleiten. Wie liegen die Grenzen einer solchen Erholungsmöglichkeit? In diesem Zusammenhang schauen wir auch auf SpaceX. Das jüngste Mega-IPO an der Wall Street steht erneut unter Druck und notiert am tiefsten Stand seit dem Listing. Hier droht womöglich ein weiterer Abwärtsschub, sollten erste Investoren ihre Aktienpakete veräußern.

International stark beachtet, auch wenn "nur" im DAX notiert, waren Rheinmetall und Infineon ebenfalls auf unserer Analysenliste. Der Defence-Wert Rheinmetall halbierte sich bereits seit dem Rekordhoch, aber notiert weiter in einem klaren Abwärtstrend. Erst das Überwinden der 1.100 Euro-Marke könnte einen weiteren Push auslösen. Auf weiteren Push wartet auch Infineon. Der Chipwert als ehemalige Sparte von Siemens lief bereits sehr gut und konsolidiert auf hohem Niveau.

Zum Abschluss blicken wir noch auf die ASML-Aktie, die bereits am Mittwoch ihre Quartalszahlen vermeldet. Die neue Saison beginnt traditionell mit den Banken in den USA am Dienstag, danach stellt ASML vor Netflix und TSMC als erstes Tech-Schwergewicht seine Bilanz vor.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an

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