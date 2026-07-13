Bern - Nach drei Jahren haben die Schweiz und das Vereinigte Königreich ihre Verhandlungen über ein erweitertes Freihandelsabkommen abgeschlossen. In diesem Rahmen einigten sie sich auf Bestimmungen zu Dienstleistungen, digitalem Handel und der Mobilität von Fachkräften. Besonders davon profitieren sollen etwa Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Naturwissenschaften, wie Bundespräsident Guy Parmelin und der britische Wirtschaftsminister ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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