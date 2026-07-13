New York - Die Standardwerte an der Wall Street sind mit leichten Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Dagegen ging es für die technologielastige US-Börse Nasdaq deutlich nach unten. Die Tech-Titel stehen angesichts enormer Kursgewinne infolge der KI-Euphorie weiter unter Druck. Hinzu kommt eine gewisse Verunsicherung durch wieder steigende Ölpreise, nachdem der Konflikt zwischen den USA und dem Iran um die Strasse von Hormus weiter eskaliert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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