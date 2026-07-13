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Shelly Group SE: Shelly Group veröffentlicht vorläufige Konzernumsätze für das erste Halbjahr 2026



13.07.2026 / 17:46 CET/CEST

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Shelly Group veröffentlicht vorläufige Konzernumsätze für das erste Halbjahr 2026



Sofia / München, 13. Juli 2026 - Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ) ("Shelly Group" / "die Gesellschaft") hat im ersten Halbjahr 2026 nach vorläufigen Zahlen einen Anstieg der Umsatzerlöse mit Shelly-Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen um rund 27 % auf rund EUR 68,3 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt. Die Umsatzentwicklung setzte sich im ersten Halbjahr im Rahmen der ursprünglichen internen Erwartungen der Gesellschaft fort. Die Liquiditätsposition der Gesellschaft entwickelte sich auch im zweiten Quartal 2026 weiterhin positiv. Die Zahlungsmittel erhöhten sich gegenüber dem Ende des ersten Quartals um rund 62 % sowie gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 72 %. Dies ist im Wesentlichen auf die anhaltend positive Entwicklung des operativen Cashflows zurückzuführen, unterstützt durch die fortschreitende Normalisierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Damit hat die Gesellschaft bereits eine Liquiditätsposition erreicht, die nahe an der Untergrenze der kommunizierten Jahresendprognose von EUR 35 Mio. bis EUR 45 Mio. liegt. Die Gesellschaft wird die ungeprüften Konzernzahlen für das erste Halbjahr 2026 am 12. August 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen. Weitere Informationen unter corporate.shelly.com .



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Sven Pauly

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