Frankfurt/Main - Zum Wochenstart hat der Dax leicht zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.114 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



"Nach einem tiefroten Start haben Schnäppchenjäger den Dax heute zurück über die Marke von 25.000 Punkten gekauft", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Hilfreich dafür waren auch die guten Quartalszahlen vom taiwanesischen Halbleiterkonzern TSMC. Rekordumsätze sprechen für einen fortwährenden Hunger nach KI-fähigen Halbleitern. Das dämpfte zunächst die Befürchtungen vor einem Ende des Zyklus etwas."



"Zudem waren viele Investoren in den vergangenen Wochen an den Seitenlinien positioniert oder haben ihre Bestände am Terminmarkt abgesichert. Das führt jetzt zu einer erkennbaren Entschleunigung des Verkaufsdrucks und technischen Gegenbewegungen."



"Im Dax griffen Anleger heute bei defensiven Branchen und Sektoren zu, und so finden sich die Aktien der Deutschen Börse, und Siemens Healthineers, aber auch die der Deutschen Telekom auf der Gewinnerliste wieder. Europäische Kommunikationswerte gehören seit vergangener Woche zu den Favoriten, nachdem sich Konsolidierungs- und Übernahmespekulationen in diesem Sektor breitgemacht haben", sagte Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1400 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8772 Euro zu haben.



Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.015 US-Dollar gezahlt (-2,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 113,22 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 79,32 US-Dollar, das waren 4,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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