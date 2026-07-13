Nach neuen Mehrjahrestiefs stand es um die Anteile der Deutschen Telekom zuletzt sehr schlecht, doch in den vergangenen Tagen hat sie sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Doch reicht das auch? Deutsche Telekom: Erst neue Mehrjahrestiefs ... Die Anteile der Deutschen Telekom standen zuletzt unter starkem Verkaufsdruck, nachdem das Börsenjahr bislang ohnehin nicht von Erfolg gekrönt war. Die Gerüchte über einen möglichen Einstieg von SpaceX in das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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