Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag nicht gross vom Fleck gekommen, hat am Schluss aber leichte Gewinne verzeichnet. Von den jüngsten Eskalationen im Nahen Osten zeigten sich vor allem die Bauwerte belastet, während sich defensive Werte besser schlugen. Die Anleger hätten zum Wochenstart bei defensiven Branchen und Sektoren zugegriffen, sagte ein Marktbeobachter. Davon profitierten etwa Kommunikationswerte. Gleichzeitig reduzierten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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