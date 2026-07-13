Paris - Neun europäische Länder und die Ukraine haben die Bildung einer Koalition zur Entwicklung "rein defensiver" Raketenabwehrfähigkeiten in Europa angekündigt.
Die gemeinsame Erklärung, die von Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden, der Ukraine und dem Vereinigten Königreich am Montag unterzeichnet wurde, spricht von einer Notwendigkeit eines integrierten Raketenabwehrsystems zum Schutz Europas vor zukünftigen Bedrohungen durch ballistische Raketen.
Die Koalition plant, die Rüstungsindustrie, Forschung und operative Erfahrung zu bündeln, um eine gemeinsame Raketenabwehrkapazität für Europa aufzubauen. Die Erklärung hob die "einzigartige Erfahrung" der Ukraine hervor, deren Luftverteidigung in den letzten Wochen wiederholt russischen Raketenangriffen ausgesetzt war.
Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte, dass mit der Gründung der Raketenabwehrkoalition Europa die Ukraine unterstütze und die Verteidigungsfähigkeiten des Kontinents stärke. Die Ankündigung erfolgte kurz nach einem Nato-Gipfel, der die transatlantische Einheit und die langfristige Unterstützung für die Ukraine demonstrieren sollte. Der Kreml kritisierte die Koalition als "Kriegstreiber" und erklärte, dass Moskau die Entwicklungen genau beobachten werde.
Die gemeinsame Erklärung, die von Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden, der Ukraine und dem Vereinigten Königreich am Montag unterzeichnet wurde, spricht von einer Notwendigkeit eines integrierten Raketenabwehrsystems zum Schutz Europas vor zukünftigen Bedrohungen durch ballistische Raketen.
Die Koalition plant, die Rüstungsindustrie, Forschung und operative Erfahrung zu bündeln, um eine gemeinsame Raketenabwehrkapazität für Europa aufzubauen. Die Erklärung hob die "einzigartige Erfahrung" der Ukraine hervor, deren Luftverteidigung in den letzten Wochen wiederholt russischen Raketenangriffen ausgesetzt war.
Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte, dass mit der Gründung der Raketenabwehrkoalition Europa die Ukraine unterstütze und die Verteidigungsfähigkeiten des Kontinents stärke. Die Ankündigung erfolgte kurz nach einem Nato-Gipfel, der die transatlantische Einheit und die langfristige Unterstützung für die Ukraine demonstrieren sollte. Der Kreml kritisierte die Koalition als "Kriegstreiber" und erklärte, dass Moskau die Entwicklungen genau beobachten werde.
© 2026 dts Nachrichtenagentur