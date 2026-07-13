Die Hoffnungen auf eine operative Trendwende bei Evotec haben einen schweren Dämpfer erhalten. Mit einer drastischen Senkung der Jahresprognose und deutlich schwächeren Gewinnerwartungen hat der Hamburger Wirkstoffforscher den Kapitalmarkt überrascht und das ohnehin fragile Vertrauen der Anleger erneut belastet. Für die Aktie könnte die Gewinnwarnung zum Startschuss einer weiteren Verkaufswelle werden. Prognose bricht ein Der nächste schwere Rückschlag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de