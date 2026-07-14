Magdeburg - BSW-Parteichefin Amira Mohamed Ali sieht das 100-Tage-Sofortprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt als "Kniefall vor der CDU".
"Sozialpolitik, Bildung, Wirtschafts- und Energiepolitik werden bewusst ausgeklammert", sagte sie der "Rheinischen Post". Das sei ein Kniefall vor der CDU, mit der die AfD offensichtlich regieren möchte. Sachsen-Anhalt brauche aber kein "Weiter-so der CDU mit ein bisschen AfD-Folklore", sondern "echte Veränderung", sagte sie.
Das BSW bekräftigt regelmäßig, keine Koalition mit der AfD anzustreben, lehnt die Brandmauer zugleich aber ab. In Sachsen-Anhalt strebt die Wagenknecht-Partei einen Einzug in den Landtag an.
"Sozialpolitik, Bildung, Wirtschafts- und Energiepolitik werden bewusst ausgeklammert", sagte sie der "Rheinischen Post". Das sei ein Kniefall vor der CDU, mit der die AfD offensichtlich regieren möchte. Sachsen-Anhalt brauche aber kein "Weiter-so der CDU mit ein bisschen AfD-Folklore", sondern "echte Veränderung", sagte sie.
Das BSW bekräftigt regelmäßig, keine Koalition mit der AfD anzustreben, lehnt die Brandmauer zugleich aber ab. In Sachsen-Anhalt strebt die Wagenknecht-Partei einen Einzug in den Landtag an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur